L'ingegner Francesca Micheli presidente del Cda Takeda

RIETI - «Delle due eccellenze industriali del reatino una, quella della Takeda spinta dal grande interesse sulle potenzialità del settore farmaceutico, sta dimostrando tutta la sua capacità di innovare il rapporto con il territorio, diverse sono le iniziative nate dalla collaborazione con associazioni ed enti e gli investimenti realizzati sul sito reatino sono il tangibile esempio di questa tendenza che per noi era nota, venendo da una lunga tradizione di corrette relazioni sindacali», inizia così la nota della Cgil reatina.

«Nei giorni scorsi una piacevole buona notizia è giunta dalla Società, una donna, una reatina , un quadro cresciuto all’interno dell’Azienda si è guadagnato un importante incarico dirigenziale assumendo la Presidenza del Consiglio di Amministrazione di Takeda Italia Spa».

«Si tratta di un segnale importante per le donne del territorio perché significa che anche a Rieti è possibile per una donna avere delle opportunità, e vorremmo fossero di più le Aziende in grado di offrirne, ai giovani del territorio».

«Alla presidente Ing. Francesca Micheli vanno i sinceri complimenti della Cgil di Rieti Roma Est Valle Dell’Aniene, , nella convinzione che la sua esperienza sarà di esempio per le tante donne in cerca di riscatto in un territorio che ha bisogno di nuovi stimoli di rinascita, che forse proprio le donne sapranno dare».