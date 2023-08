Tutto pronto per l'apertura sperimentale dello svincolo di Fonte Cottorella

RIETI - Domani, mercoledì 2 agosto, sarà aperta al traffico, in via sperimentale, la nuova viabilità dello svincolo di Fonte Cottorella. Inoltre, Anas ha comunicato che da lunedì 21 agosto saranno avviati i lavori per il nuovo asfalto lungo Via Salaria nel tratto del viale alberato.

Si precisa che la nuova viabilità in vigore da mercoledì 2 agosto avrà carattere provvisorio in quanto la rotatoria che sostituisce l’impianto semaforico all’intersezione tra via Sacchetti Sassetti e via Salaria (zona antistante caserma dei Vigili del Fuoco) sarà completata definitivamente da Anas nei prossimi mesi.

Nel corso della giornata odierna e della prossima nottata, Anas completerà la segnaletica orizzontale e verticale necessaria per l’apertura della nuova viabilità.