GIRONE VERDE

GIRONE GIALLO

Ultimo aggiornamento: 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato la composizione dei gironi di qualificazione della Supercoppa Lnp 2019 Old Wild West. Nuova formula cui prenderanno parte tutte le formazioni aventi diritto di partecipazione al campionato di A2, per un vero e proprio trofeo che renderà avvicente il pre campionato.Sette raggruppamenti, con la Zeus Npc collocata nel girone Blu, insieme a Eurobasket, Latina e Scafati. La formula prevede la fase di qualificazione, con 3 incontri di solo andata, che si disputeranno l'8, l'11 e il 15 settembre. Le sette formazioni vincenti i gironi, più la miglior seconda, accedono alla fase ad eliminazione diretta, prevista tra il 19 e il 22 settembre.Le 4 squadre vincenti accedono alla Final Four, prevista il 28 e il 29 settembre, ancora da stabilire l'impianto di gioco.Junior Casale Monferrato – Derthona Tortona – Basket Torino – Pallacanestro BiellaBergamo Basket 2014 – Urania Basket Milano – Blu Basket Treviglio – Pallacanestro OrzinuoviGIRONE ROSSOScaligera Verona – Pallacanestro Mantovana Mantova – APU Udine – Kleb Basket FerraraGIRONE BIANCOAndrea Costa Imola – Ucc Piacenza – Basket Ravenna – Pallacanestro 2.015 ForlìGIRONE BLUEurobasket Roma – NPC Rieti – Latina Basket – Scafati Basket 1969GIRONE ARANCIONEPoderosa Montegranaro – Cestistica Città di San Severo* – Sporting Club Juve Caserta* – Roseto SharksGIRONE AZZURROPallacanestro Trapani – Fortitudo Agrigento – Napoli Basket – Orlandina Capo d’OrlandoSan Savero e Caserta con l’asterisco perché ufficialmente ancora non ammesse