RIETI - Volontari della CRI ed Artificieri dell’Arma dei Carabinieri tra gli studenti per un capodanno all’insegna della sicurezza: “Capodanno Sicuro, un percorso per la legalità ed il corretto uso degli articoli pirotecnici”.È questo il nome dell'iniziativa organizzata dal Comitato della Bassa Sabina della Croce Rossa Italiana in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e destinato agli studenti del Liceo Rocci di Passo Corese che domani, giovedì 29 novembre, saranno sensibilizzati relativamente ai “botti di capodanno”.Grazie alla piena collaborazione ed all'interessamento della Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto e della Stazione di Passo Corese, rispettivamente guidate dal Maggiore Valerio Gentili e dal Maresciallo Stefano Pierbattisti che subito si sono dimostrati disponibili nei confronti del progetto e che sono riusciti a coinvolgere la Squadra Artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Roma, i Volontari della CRI e gli specialisti dell'Arma incontreranno gli studenti dell'istituto sabino per parlare dei prodotti legali e di quelli illegali, di quale sia il loro uso giusto, sicuro e corretto e, cosa importantissima, di cosa al contrario non va assolutamente fatto per evitare peri colose conseguenze.Dopo una prima ora di chiacchierata con gli esperti, che faranno anche vedere agli studenti alcuni articoli illegali, saranno poi i Volontari della Croce Rossa Italiana ad esporre agli studenti i comportamenti di primo soccorso da tenere nel caso in cui, nonostante le indicazioni ricevute, dovessero comunque ferirsi nel maneggiare i botti.Un buon 70-80% degli incidenti, come hanno confermato gli Artificieri, è dovuto ad esempio ai tentativi di riaccensione di articoli non esplosi e che, nel tentativo di essere accesi dopo una prima volta andata a vuoto, causano spesso lesioni in alcun i casi anche molto importanti. È quindi necessario che gli studenti, oltre ad avere la consapevolezza che questo è proprio uno dei comportamenti da evitare, sappiano comunque cosa fare se proprio qualcosa dovesse andare storto.I Volontari della Cri saranno presenti anche con i propri Truccatori, volontari specializzati che realizzeranno proprio su alcuni studenti ferite ed altre lesioni così da rendere più realistica e coinvolgente la parte dell'incontro incentrata proprio sul Primo Soccorso.Ed in ultimo, ma non certo per importanza, le Unità Cinofile della CRI faranno capire agli studenti quelle che sono le interazioni negative tra i botti di capodanno e gli animali cercando così di sensibilizzarli ad un loro giusto utilizzo anche in questo specifico contesto.