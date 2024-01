Trentatré studentesse del Reatino protagoniste di Next Camp, spazio di empowerment, attivismo e sostenibilità

RIETI - È partito con trentatré studentesse delle scuole superiori, di Rieti e provincia, l'iniziativa formativa su empowerment, identità, attivismo e sostenibilità, libera e gratuita, denominata Next Camp, promossa dall'Associazione di promozione sociale e valorizzazione del territorio Next Rieti.

Uno spazio di orientamento, confronto e ispirazione, organizzato con un team di attiviste ed esperte. In agenda, 6 incontri avviati a novembre scorso e con termine ad aprile 2024, per un totale di circa 33 ore, tra incontri frontali e laboratori, con la partnership locale di OpenHub Lazio, sede di Rieti, e Le Tre Porte.

Nei focus, dalla consapevolezza di sé all'approfondimento delle materie STEM, dall'attivismo all'educazione sentimentale e alla giustizia sociale, fino a lavorare su mappatura e progettualità per il territorio.

Inoltre, il lancio di Next Camp prevede per le studentesse, un percorso nel percorso. In parallelo, infatti, avranno l'opportunità di partecipare, in via esclusiva, a una full immersion dedicata al mondo podcast per la creazione di un progetto firmato Next Camp.

A guidarlo la voice designer Elisa Garfagna.

Nel team di Next Camp: Rosella Volpicelli, Janira Grillotti, Valentina Mercuri, Serena Ratini, Annalisa Bizzarri, Valeria Natali, Benedetta Rossi, Ilaria Magni, Monica Tiozzo, Valeria Galluzzi, Giada Dionisi, Elena Tomassini e Annalisa Conte.

«Next Rieti continua a rintracciare progettualità che rispondano all’obiettivo di prendersi cura del suo territorio e, in particolare, dei suoi giovani -dichiara Valentina Mercuri, una delle coordinatrici di Next Camp e nel direttivo di Next Rieti-. C’è un’evidente emergenza nel tessuto sociale e delle relazioni e come associazione sentiamo di voler fare la nostra parte. Per questo, dopo l’esperienza di Prime Minister Rieti, abbiamo attivato Next Camp, iniziativa tutta nostra, in sinergia con le scuole, forte di un team, per lo più di reatine e reatini, che ha messo a disposizione competenza e grande determinazione».