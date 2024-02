Conferita a Riccardo Guerci la Stella d’Oro al Merito Sportivo

RIETI - Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, conferisce la Stella d’Oro al Merito Sportivo a Riccardo Guerci in riconoscimento delle benemerenze acquisite nelle attività di dirigente sportivo.

«Con questa onorificenza il Coni, oltre che attestare le tue capacità ed i risultati conseguiti nelle varie attività, desidera anche esprimerti profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e l’impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio». Con queste parole il Presidente Malagò ha voluto riconoscere a Riccardo Guerci il suo impegno pluriennale nelle tante attività e manifestazioni portate avanti con successo.

La Stella al Merito Sportivo è un’onorificenza istituita dal Coni nel dicembre del 1933 per premiare atleti, tecnici, dirigenti e società che si fossero particolarmente distinti nel dare lustro allo sport italiano; tra queste, la Stella d’Oro, è quella di più alto grado e viene riconosciuta per meriti particolari e per un impegno costante e di lungo corso.

Grande soddisfazione per Riccardo Guerci che, tra le altre cose, sta lavorando alacremente con la Fidal per organizzare al meglio i Campionati Europei di Atletica Leggera che si terranno a Roma dal 7 al 12 giugno 2024.

La sua presenza come responsabile dell’Area Logistica, fortemente voluta dal presidente Stefano Mei, è un ulteriore riconoscimento che attesta le capacità organizzative e dirigenziali nel campo sportivo in generale e negli eventi di carattere internazionale in particolare.