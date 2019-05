© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In casa Special Olympics non ci si annoia mai. Dopo il successo dei Play the Games al campo di atletica Guidobaldi, con 200 atleti provenienti da gran parte del centro Italia, questa mattina gli atleti reatini si sono ritrovati al pattinodromo per l’European football week, il tradizionale appuntamento con il calcio e lo sport unificato che vede protagonisti alunni con e senza disabilità intellettiva delle scuole primarie e secondarie di I e II grado. Come da consuetudine l’appuntamento si è aperto con il giuramento dell’atleta, pronunciato da Michele Statuti.«Sarò felice quando spariranno dal vocabolario le parole integrazione ed inclusione, riferite ai nostri ragazzi – commenta il direttore provinciale di Special Olympics Enrico Faraglia - ma soprattutto non vorrei più vedere gli sguardi sbigottiti delle persone che li guardano. Oggi ancora una volta Special Olympics ha fatto centro. La normalità nel giocare a calcio con i nostri ragazzi è stata un successo. È il segno che stiamo entrando nel cuore delle persone, soprattutto grazie al coinvolgimento di ragazzi sempre più giovani».Dal 25 maggio fino al 2 giugno, in 50 paesi europei sono 450 gli eventi in programma con l'obiettivo di dare a tutti l'opportunità di dimostrare le loro abilità, capacità e talenti.Sul rettangolo verde di Villa Reatina sono scesi in campo156 studenti, 7 istituti, 19 classi, 29 docenti accompagnatori: c’erano le scuole primarie Cirese e di Villa Reatina, una classe seconda dell'Alda Merini e 14 classi delle superiori con l'IPSSCS, l'Istituto Tecnico Agrario e l'IPSAR (Savoia) e l'Elena Principessa di Napoli. Presente anche la squadra del Real Rieti Special, che si sta preparando per i Play the Games di Fiuggi in programma a fine giugno e i rappresentanti del centro socio riabilitativo "Simonetta Rigliani". Ospiti della manifestazione le atlete del Cittaducale Calcio a 5 femminile, impegnate nei play off promozione per l'accesso in serie C. Per gli atleti reatini l’appuntamento è ora con i Play the Games di nuoto in programma a Roma dal 13 al 15 giugno.