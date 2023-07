I campioni del mondo Special Olympics Antonello Carnassale e Leonardo Vellucci saranno celebrati al Comune di Rieti

Giovedì 13 Luglio 2023, 12:55 - Ultimo aggiornamento: 13:15







RIETI - Domani, venerdì 14 luglio, alle 17 in sala consiliare il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e l'Amministrazione comunale renderanno omaggio ad Antonello Carnassale e Leonardo Vellucci, i due Atleti dell'Asd Rietinclude recentemente tornati dai Giochi Mondiali Special Olympics di Berlino 2023 con la medaglia d'oro conquistata con la squadra del calcio a 5 unificato. L'evento, che coinvolgerà le istituzioni locali, tenterà di far rivivere con immagini, racconti e video, l'impresa sportiva in maglia azzurra dei due atleti originari di Rocca Sinibalda.