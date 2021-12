Venerdì 10 Dicembre 2021, 00:10

RIETI - Un’iniziativa solidale che acquista maggior significato in vista delle prossime feste natalizie. In considerazione delle nuove povertà e delle crescenti situazioni di disagio e difficoltà economica registrate in seguito alla pandemia, sabato 11 dicembre sarà una giornata di speranza e aiuto reciproco, anche in virtù dell’appena trascorsa Giornata mondiale del volontariato. SolidaRieti è una rete di associazioni di volontariato nata qualche anno fa nel segno di una volontà comune, ed oggi torna in campo per sopperire ad esigenze riscontrate nei rispettivi campi di azione.

«Ci siamo incontrati spesso nei locali del Centro di servizio per il volontariato di Rieti, e dopo tanti mesi di lavoro dietro le quinte torniamo ad essere percepiti e visibili dalla cittadinanza», dicono i volontari. La rete che sostiene l’iniziativa di domenica prossima si compone di dieci associazioni che distribuiranno equamente quanto raccolto in base ai loro rispettivi campi d’azione. I volontari di Un amico per te, La strada Onlus, Capit Rieti, Il Samaritano, Il Guazzabuglio, Croce rossa italiana sezione di Rieti, Associazione dei vigili del fuoco in congedo, Nucleo operativo emergenza Rieti, Alcli e Arvo si metteranno in gioco tutti insieme per raccogliere più provviste possibile per chi ha bisogno.

L'operatività

Dalle 9 alle 19, con orario continuato, circa cinquanta addetti alla raccolta, riconoscibili dalla pettorina bianca e rossa di “SolidaRieti”, saranno posizionati negli spazi adiacenti gli ingressi di otto supermercati reatini per raccogliere alimenti non deperibili, detersivi, beni di prima necessità e per l’igiene personale e materiali per la scuola.

«Assistiamo famiglie in difficoltà che si sono moltiplicate negli ultimi tempi a causa della crisi economica causata dall’emergenza sanitaria – dicono alcuni volontari – ci sono situazioni anche molto gravi, persone che non riescono a portare i figli a scuola perché non hanno soldi per mettere la benzina alla macchina. Facciamo questo per loro». I supermercati dove stazioneranno i volontari sono: Conad centro commerciale Perseo, Crai via del Terminillo, Tigre di via Raccuini, Conad centro commerciale La Fornace, Conad Contigliano, Ipercasa, Carrefour centro commerciale L’Aliante, Conad fronte ospedale de Lellis. E che sia un Natale sereno per tutti.