Controlli del Polstrada, soccorse 16 persone in difficoltà sulle strade del Reatino

RIETI - La Sezione della Polizia Stradale di Rieti, invece, nella settimana appena trascorsa ha vigilato sulle principali arterie stradali della provincia reatina, per la sicurezza degli utenti e per il controllo sulla legittimità degli spostamenti extraregionali, vietati dalle misure anti Covid-19, mettendo su strada 51 pattuglie.

Complessivamente, in questi servizi, sono stati controllati oltre 100 veicoli e 100 persone, alle quali sono state elevate circa 50 sanzioni al codice della strada, per il mancato rispetto di importanti norme di comportamento, basilari per la sicurezza della circolazione stradale e dei suoi utenti, e sono state soccorse 16 persone in difficoltà sulle strade della provincia reatina.

