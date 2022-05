Rieti, escursionista ferito resta ricoverato ma è fuori pericolo

RIETI - Rimane ricoverato presso il policlinico Gemelli di Roma ma è ormai considerato fuori pericolo il 57enne escursionista reatino, F.C. vittima di un grave incidente in montagna avvenuto nella giornata di sabato pomeriggio sul Monte Terminillo, a circa 2000 metri di quota in località Passo del Cavallo, sotto la vetta. In prossimità di una parete rocciosa l'uomo, appartenente alle forze armate e in servizio in provincia di Rieti, era accidentalmente caduto precipitando verso valle per oltre 100 metri. Una rovinosa caduta che gli aveva procurato fratture agli arti inferiori e lesioni nella regione cervicale che avevano destato preoccupazione da parte del personale medico tanto da ipotizzare un intervento chirurgico che poi non si è reso necessario. L'uomo, a causa della gravità del quadro clinico, era stato trasportato in eliambulanza al Gemelli di Roma dopo essere stato soccorso da squadre del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco di Rieti.