Gli Skaperol omaggiano Rino Gaetano con una reinterpretazione in chiave ska

RIETI - Era il lontano 1978 quando Rino Gaetano usciva col pezzo “Fabbricando Case” che denunciava, con un’inconfondibile quanto pungente ironia, la corruzione e i problemi del settore edilizio legati spesso all’amministrazione pubblica.

Più di 40 anni dopo i reatini Skaperol rispolverano il brano, reinterpretandolo in una travolgente versione ska che entra di diritto nel disco “Ad esempio a noi piace Rino”, per l’etichetta “Isola Tobia”, realizzato insieme ad altri artisti emergenti.

Reinterpretazione scanzonata che fa il paio con il video d’accompagnamento. Per l’occasione i componenti della band si sono infatti trasformati in muratori, impegnati in un improbabile cantiere, dove si gioca anche a Monopoli. Una scelta non casuale: «Questo gioco da tavola, secondo noi, rappresenta perfettamente il significato del brano – spiegano – il momento più eloquente, in questo senso, è quando ci si accaparra il Parco della Vittoria e si prosciugano le finanze degli avversari con la costruzione sfrenata di case ed alberghi, dopo aver ottenuto ‘le carte in regola’ e conservando sempre un ‘esci gratis di prigione’ nella tasca. Un po’ come nel testo di Fabbricando Case».

Questo il ritorno degli Skaperol, che dopo anni di concerti in tutto il Centro Italia e l’album “Cambio Canale” del 2017, promettono altri inediti e nuove date che verranno svelate nelle prossime settimane tramite i canali social.

Skaperol: Enrico Brunori (batteria), Marco Cuppari (percussioni), Alberto Pulcinelli (basso), Stefano Piermarini (chitarra), Alberto Di Biagio (voce e chitarra), Luca Di Biagio (trombone, voce, chitarra), Simone Fusani (sax, tastiere, voce), Sandro Pennacchini (tromba).

Montaggio video e fotografia: Luigi Iacuitto, Martina Angeletti, Marco Cisamolo.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=6A-ex50nlOw