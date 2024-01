Omaggio a Fabrizio De André in Piazza San Rufo

RIETI - Comunicazioni Sociali insieme al gruppo teatrale “Il Pipistrello” ricordano Fabrizio De André nel 25esimo anniversario della sua scomparsa con un’iniziativa in Piazza S. Rufo. Un omaggio doveroso al poeta della canzone italiana, durante il quale si esploreranno le tematiche e i testi di Faber, lasciando anche spazio all’arte e alla musica. Proprio dai versi di De André prenderanno infatti spunto le performance del gruppo teatrale “Il Pipistrello”, che toccheranno anche temi cari al cantautore genovese.

Spazio poi al dibattito, con la possibilità per tutti i presenti di condividere sensazioni, pensieri o aneddoti nati intorno alla figura e ai brani di De André, molti dei quali oggi suonano ancora attuali. Doveroso, infine, l’omaggio puramente musicale con l’invito per tutti a portare uno strumento o anche solo la voglia di cantare insieme brani come “La guerra di Piero”, “Bocca di Rosa”, “Via del Campo”, solo per citarne alcuni. L’appuntamento è a partire dalle 16.30.