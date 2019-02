I CONVOCATI

COSI' IN CAMPO

Rieti

Siracusa

Arbitro

ALTRE GARE, XXVIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Sfida importante in arrivo per il Rieti, che domani alle 14.30 (diretta ElevenSpors) fa visita al Siracusa. In palio tre punti importanti in chiave salvezza, anche se Capuano, che ha parlato in conferenza stampa, è di parere differente: «Per noi sono tutte gare importanti per la corsa salvezza - ha precisato il tecnico-, domani affrontiamo una squadra che in casa ha fatto sempre molto bene, con qualità davanti e giocatori funambolici».Occhio alle indidualità del Siracusa dunque, ma il Rieti è in crescita: «Arriviamo a questa partita avendo una settimana un più di lavoro, siamo in crescita, anche contro il Trapani la squadra non ha fatto male, abbiamo concesso il primo gol su un nostro errore».Il Siracusa vive un momento positivo, avendo anche battuto in settimana la Viterbese nel recupero grazie ad un gol di Tiscione. Tra le buone notizie c'è il rientro di Carpani dopo la squalifica: «Per noi è un giocatore importante - ha detto Capuano- ma ne abbiamo tanti bravi. Gli sto ritagliando un ruolo diverso, cerco di utilizzarlo avanti alla difesa, spero che la scleta con il passare del tempo si riveli vincente. Domani difficile che giocheranno insieme Carpani, Grillo e Marchi, la squadra a volte fa fatica a sviluppare il gioco in verticale ed in ampiezza, poi ogni partita va interpretata anche in base alle caratteristiche dell'avversario».Il tecnico ha parlato anche del rientro di Cericola: «Non lo conosco bene, lo dovrò valutare, ieri ha svolto un allenamento differenziato, non so quali siano i tempi di recupero precisi, nelle prossime settimane potrò dare indicazioni migliori sotto questo punto di vista».A preoccupare il tecnico sono anche le condizioni del campo dopo il match di ieri tra Italia e Irlanda, valido per il Sei Nazioni Under 20: «Purtroppo si, sono molto preoccupato. Già con il calcio il manto si rovina, cerco di preservarlo il più possibile, con il rugby ancora di più. Sia chiaro, questa non è colpa di nessuno, però spero si intervenga per rimetterlo in sesto, altrimenti diventa difficile anche fare un passaggio di tre metri».Difficile ipotizzare quindi molti cambi rispetto alla formazione vista contro il Trapani, con Delli Carri che potrebbe essere la novità in difesa, oltre al rientrante Carpani a centrocampo. In attacco ci sarà Gondo con a supporto Maistro. In campo anche gli ex Brumat e De Vito. Non convocati Cernigoi e Konate. Anche il Siracusa di Raciti va verso la conferma del 4-2-3-1 che ha affondato la Viterbese.Davide Costa, Richard Marcone, Filippo Delli Carri, Stefano Scardala, Nicolò Gigli, Tiziano Tiraferri, Matteo Brumat, Andrea Zanchi, Andrea De Vito, Simone Mattia, Gianluca Carpani, Vincenzo Garofalo, Alessandro Marchi, Antonio Grillo, Giuseppe Palma, Xavi Venancio, Cedric Gondo, Fabio Maistro, Sebastiano Svidercoschi, Vincenzo Tommasone.(3-5-1-1): Marcone; De Vito, Delli Carri, Gigli; Zanchi, Marchi, Palma, Carpani, Brumat; Maistro; Cernigoi. All. Capuano(4-2-3-1): Crispino; Daffara, Di Sabatino, Bertolo, Bruno; Ott Vale, Gio. Fricano; M. Palermo, Tiscione, Souarè; Catania. All. Raciti: Lorenzin di Castelfranco Veneto (Mittica- Politi)Vibonese - Casertana (domani, ore 14.30)Viterbese - Catania (domani, ore 14.30)Trapani - Cavese (domani, ore 14.30)Rende - Virtus Francavilla (domani, ore 14.30)Juve Stabia - Reggina (domani, ore 15)Potenza - Sicula Leonzio (domani, ore 16.30)Paganese - Bisceglie (domani, ore 20.30)Juve Stabia 58Trapani 54Catania 50Catanzaro 48Monopoli e Casertana 38Reggina 37Vibonese e Potenza 35Virtus Francavilla 33Rende 32Cavese e Sicula Leonzio 31Viterbese 29Siracusa 25Rieti e Bisceglie 22Paganese 9