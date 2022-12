Selfie e padel, quel 9 giugno 2019 Sinisa Mihajlovic protagonista al Rieti Sport Festival. Il ricordo di Sergio Battisti

RIETI - Anche il mondo sportivo reatino scosso per la morte di Sinisa Mihajlovic.Tanti i messaggi di coroglio sui social e la mente torna indietro al 9 giugno del 2019 quando l'allenatore serbo era stato uno dei grandi ospiti del Rieti Sport Festival, nell'ultima edizione che, prima del Covid, si è svolta in piazza Vittorio Emanuele. Il mese dopo Mihajlovic rese pubblica la sua malattia.

A Rieti fu accolto da tantissimi tifosi, appassionati e curiosi, Mihajlovic aveva trascorso il pomeriggio in città, giocando a Padel nei campi allestiti in piazza e mostrandosi disponibile per selfie e autografi, prima della consueta intervista sul palco con Stefano Meloccaro.

E proprio il patron del Rieti Sport Festival, Sergio Battisti, ha voluto regalargli un pensiero: «Di lui ricordo la enorme disponibilità e cortesia nei confronti di tutti - dice Battisti -, una persona davvero squisita. La notizia della sua morte ci lascia grandissimo dispiacere, e credo sia doveroso da parte mia, di Stefano Meloccaro e tutto lo staff del Rieti Sport Festival dedicargli un pensiero, un saluto ed un ringraziamento».