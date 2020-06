Rieti, “Un altro giorno (The best is yet to come)” è il nuovo singolo del finalista X Factor Davide Rossi: «Guardare al domani con fiducia»

RIETI – Da oggi, venerdì 19 giugno, Davide Rossi, talentuoso cantautore reatino e finalista dell’ultima edizione di X Factor, è in radio, sulle piattaforme streaming e in digital download con il suo nuovo singolo “Un altro giorno (The best is yet to come)”. Il brano, appartenente all’etichetta discografica “Soundroots” e distribuito da “Believe”, è stato scritto e arrangiato insieme ad Eugenia Martino e Fabio Raponi durante il periodo di lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus. Con Davide abbiamo parlato del messaggio di speranza contenuto nella traccia, del duro lavoro svolto negli ultimi mesi, ma anche di progetti e aspettative future.

Rossi, il titolo di questa canzone non è casuale. Cosa desidera trasmettere agli ascoltatori?

«Quest’estate sicuramente non sarà come le altre, ma il mio auspicio è che il meglio possa arrivare presto. Tuttora in molti rimane la voglia di divertirsi, di tornare con attenzione a viaggiare e soprattutto di vivere le emozioni che, in tempi normali, la stagione in arrivo avrebbe regalato. Questo singolo vuole guardare al domani con fiducia e ottimismo».

Lo scoppio dell’emergenza Covid-19 ha causato difficoltà o ritardi nel preparare questo brano?

«Sicuramente, ma, anche a distanza, il lavoro insieme al mio staff non è mai mancato. L’idea di “Un altro giorno (The best is yet to come)” è nata ad aprile, in una fase in cui da poco si era interrotto il lavoro per un brano che sarebbe dovuto uscire in primavera. Da quel momento in poi, ho preferito focalizzare l’attenzione su un pezzo più estivo, caratterizzato da sonorità pop che si uniscono ad un’atmosfera dance anni ’90. A maggio sono tornato fisicamente nello studio di registrazione, per poi girare il video YouTube nella splendida area marina di Torre del Cerrano, in provincia di Pescara».

Ora che il tanto atteso singolo è finalmente arrivato, ci sono persone che desidera ringraziare particolarmente?

«Prima di tutto, ci tengo a ringraziare mio padre Stefano e Claudio Noto, produttori esecutivi del brano, e Pietro Rossi, mio social media manager e co-fondatore del 70200 Collective Studio che si è occupato della produzione del video ufficiale. Fondamentali per la riuscita del filmato sono stati poi Roberto (regista) e Luca Parisse (fotografia) e Matteo De Santis (montaggio e colori). Un enorme ringraziamento va anche ad Alessia Motti, assistant crew, e al reatino Plinio Pitoni, che ha curato il mastering della traccia grazie allo studio A&M di Adolfo e Matteo Troili. Sono grato ad ognuna di queste persone, senza le quali questo traguardo non sarebbe mai stato raggiunto».

Lanciata questa canzone, è in programma l’uscita di un album?

«Vedremo. Per ora posso dire che sono in cantiere altre tracce che si potrebbero inserire in un unico disco. Negli ultimi mesi, insieme al mio staff, abbiamo speso tante energie per il singolo appena rilasciato, ma abbiamo anche iniziato a programmare il lavoro per il resto del 2020. Sono molto motivato e continuerò a dare il massimo».

Lei è reduce da uno straordinario percorso ad X Factor 2019. Quanto è stato importante questo talent per la sua crescita personale?

«Si è trattato di un’esperienza impegnativa, totalizzante, ma allo stesso tempo indimenticabile. Lavorare continuamente sotto pressione mi ha permesso di maturare molto, facendomi comprendere a pieno il valore della fatica e dell’impegno in qualsiasi cosa si faccia. Nel corso del talent ho conosciuto professionisti che porto nel cuore, grazie ai quali ho potuto migliorarmi in maniera costante. Un pensiero speciale va senza dubbio al mio giudice/coach Malika Ayane e ai produttori Roberto Vernetti e Michele Clivati».

In conclusione, quali sono le sue aspettative da questo suo nuovo singolo?

«Spero di aver realizzato una buona traccia, che sogno di poter ascoltare spesso in radio. Nel frattempo, mando un grande abbraccio a tutte le persone che, da dicembre ad oggi, non mi hanno fatto mai mancare il proprio supporto. Restiamo uniti, the best is yet to come».

IL LINK YOUTUBE AL NUOVO SINGOLO DI DAVIDE ROSSI

https://www.youtube.com/watch?v=_oYYkDo556w

IL SITO INTERNET E I CONTATTI SOCIAL DI DAVIDE ROSSI

Sito ufficiale: www.daviderossiartist.it

Instagram: www.instagram.com/daviderossi_official/

Facebook: www.facebook.com/Daviderossioff

Twitter: twitter.com/Daviderossioff

