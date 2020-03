LE PAGINE SOCIAL DI DAVIDE ROSSI

RIETI - L'emergenza Coronavirus ha costretto tutti a cambiare le proprie abitudini, imponendo anche agli artisti reatini la necessità di rimanere a casa e limitare il più possibile i propri spostamenti. Lo sa bene il giovane finalista di X Factor 2019, Davide Rossi, che, per mantenersi in contatto con i propri fan, pubblica quotidianamente video su Instagram in cui, con la propria voce, esaudisce le richieste musicali.Oltre a questi filmati, diffusi sulla piattaforma attraverso le proprie "stories", Rossi ha deciso di aggiornare le sue pagine Instagram e Facebook aggiungendo post in cui propone sia i brani eseguiti durante il percorso a X Factor, sia grandi successi della musica italiana e internazionale.«Durante questo periodo, i video online rappresentano il modo migliore per non perdere i legami con il mondo esterno - afferma Davide - e sono felice che molti abbiano apprezzato questa preziosa modalità di comunicazione. Ora, sempre in compagnia della musica, rimaniamo in casa e teniamo duro. Con la collaborazione di ciascuno, sono convinto che usciremo presto da questa brutta situazione».daviderossiofficialDavide Rossi