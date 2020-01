© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Se non otterremo risposte concrete i sindaci tutti, non solo quelli dei comuni colpiti dal terremoto del Centro Italia, scenderanno in piazza e faranno sentire la propria voce sotto il Parlamento e sotto Palazzo Chigi». Così il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, al termine della riunione dei sindaci dei comuni colpiti dal sisma del 2016: circa un centinaio i primi cittadini che oggi si sono ritrovati a Roma: ad ascoltare le loro ragioni e a parlare del decreto convertito in legge, il vice-ministro dell’Interno Vito Crimi. A seguire i lavori, il coordinatore delle Anci regionali e presidente di Anci Marche, Maurizio Mangialardi.«Il decreto sisma è stato un passo avanti ma bisogna fare di più-ha detto il sindaco di Amatrice Antonio Fontanella, presente oggi a Roma e membro della cabina di regia- serve più coraggio su alcune questioni come la semplificazione sulle procedure di ricostruzione, se vogliamo essere credibili e utili: altrimenti il rischio è che si ricostruirà quando non ci sarà più nessuno».De Caro ha spiegato che porterà le proposte dei sindaci e dell’Anci all’attenzione del governo per chiedere che siano inserite nel milleproroghe. L’ultima arma prima di una vera e propria protesta che stavolta sembra davvero inevitabile.Il deputato reatino di FdI Trancassini, anch’esso presente all’incontro, giudica il decreto «vuoto e poco in sintonia con i territori». Trancassini poi ha detto di essersi «sentito smarrito durante alcuni passaggi particolarmente entusiastici» del discorso di Mangialardi. «Utilizzare l'Anci per una 'cieca' e 'falsa' propaganda politica -ha detto Trancassini- non solo è inopportuno ma stante la materia è anche vergognoso».