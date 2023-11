Il sindaco e l’assessore alle Politiche Sociali hanno incontrato i ragazzi che svolgono il servizio civile in Comune

RIETI - Il sindaco Daniele Sinibaldi e l’Assessore alle Politiche Sociali Giovanna Palomba questa mattina hanno incontrato i ragazzi che svolgono il Servizio Civile presso il Comune di Rieti per confrontarsi con loro sull’esperienza che stanno vivendo e recepire suggerimenti e istanze.

«Il ruolo dei ragazzi che svolgono il Servizio Civile - dichiara l’Assessore Giovanna Palomba - è prezioso per il Comune di Rieti. E’ importante perché offre loro la possibilità di una esperienza formativa ed è altrettanto importante per l’Ente che non può che trarre beneficio dall’apporto di energie e idee che questi volontari forniscono. Siamo convinti e felici di perseguire su questa strada, incentivando queste esperienze ed implementandole».