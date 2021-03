Webinar Federlazio su internazionalizzazione, la Seko offre supporto alle aziende che vogliono affacciarsi all'export

RIETI - La Federlazio di Rieti ha realizzato un Webinar sul tema della Internazionalizzazione. L’incontro rientra nell’ambito della rimodulazione dei Consigli Direttivi dell’Associazione che ora prevedono, oltre alla discussione dei lavori del giorno, anche un breve evento formativo con argomenti diversi di volta in volta.

In occasione dell’ultimo Consiglio Direttivo Federlazio è stato ospite l’Ad della Seko Spa, dottor Stefano Folio, il quale ha esposto la sua esperienza personale e dell’azienda nel campo dei rapporti con l’estero. La Seko infatti, oltre ad essere associata Federlazio, è presente anche nel Consiglio Direttivo.

Tanti i temi affrontati nel corso dell’incontro: partendo dall’esperienza maturata in tanti anni nel campo, si è passati a tematiche che possono essere utili per le imprese che volessero intraprendere per la prima volta il percorso della internazionalizzazione. Come valutare la concorrenza nei mercati target, come individuare i paesi più adatti al proprio business, quali strategie adottare per affrontare i mercati esteri, come reperire le competenze necessarie da inserire all’interno della propria azienda, quanto ha inciso l’arrivo del Covid-19 nella scelta delle strategie aziendali. Non sono mancati, ovviamente, consigli utili per chi volesse iniziare questo nuovo percorso.

Alla fine dell’incontro il dottor Folio ha lanciato una proposta estremamente interessante, dichiarando di voler mettere a disposizione delle aziende Federlazio del territorio la propria esperienza in campo con l’estero. Seko affiancherebbe quindi Federlazio nel lavoro di supporto legato ai processi di internazionalizzazione delle proprie imprese, sfruttando anche la rete delle proprie filiali che ad oggi conta ben 23 sedi sparse in tutti i continenti.

«Accogliamo molto favorevolmente la proposta lanciata dal dottor Folio che dimostra ancora una volta la vicinanza dell’azienda per lo sviluppo economico del territorio reatino - afferma il presidente di Federlazio Rieti, Alberto Cavallari - Federlazio già oggi supporta le aziende nei loro processi di internazionalizzazione, ma il contributo di Seko sarà fondamentale in quanto potremo attingere ad una esperienza aziendale pluriennale sul campo. Un gesto, quello di Seko, che apprezziamo e che vogliamo valorizzare in quanto rappresenta un valore aggiunto per le aziende del nostro territorio».

