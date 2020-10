Coronavirus, rinviata la sfida di Coppa Santa Maria-Selci, positivo al test rapido il mister ospite

RIETI - Il match di Coppa Lazio di Seconda categoria tra Selci e Santa Maria è stato rinviato a data da destinarsi. E’ quanto emerge dalla decisione del Comitato Regionale Lazio dopo che ieri la società selciana, tramite un comunicato stampa sulla propria pagina Facebook, rendeva nota la positività al test rapido per il Covid-19 del suo allenatore Daniele Antonini, che è in attesa del test molecolare, a cui era risultato negativo una settimana fa. Il match si sarebbe dovuto giocare domani, domenica 11 ottobre, alle 15.30 il “Rinalduzzi” di Montopoli.

Vicinanza e grande rispetto nel colloquio tra i presidenti dei due club sabini, che così hanno commentato l’accaduto: «Siamo vicini al Selci» ha detto il presidente del Santa Maria Mirko Abbatelli che, continua: «Sono cose che non dovrebbero accadere a nessuno. Sarà un anno difficile…».

Tanti ringraziamenti, invece, da parte del presidente del Selci Federico Tessicini: «Ringrazio pubblicamente il presidente del Santa Maria Mirko Abbatelli, con quale ho parlato ieri dopo la notizia della positività al test rapido da parte del nostro mister. Ringrazio loro per la vicinanza in una situazione di difficoltà. Ci tengo a dire che il nostro staff e i giocatori, ovviamente, si sottoporranno anche loro in questi giorni ai test rapidi».

Ultimo aggiornamento: 12:54

