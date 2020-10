Coronavirus, mister del Selci positivo al test rapido, domenica il club non intende giocare la Coppa

RIETI - Positivo al test rapido per il Covid-19 l’allenatore del Selci, formazione sabina che milita in Seconda categoria e che domenica era attesa dul campo di Montopoli per la gara d'andata del primo turno di Coppa Lazio con il Santa Maria. A renderlo noto è la stessa società rossoblù che, tramite un comunicato stampa postato sul profilo Facebook del club e firmato dal presidente Federico Tessicini, ha reso nota la notizia.

Nel comunicato, infatti, si legge che: «La società Asd Selci per senso di responsabilità comunica che in seguito al test rapido salivare fatto dal Mister Daniele Antonini è risultato positivo al Covid-19». Inoltre, la squadra non giocherà la gara di domenica di coppa Lazio contro il Santa Maria, come si evince dalla nota che prosegue: «In attesa del test molecolare che risulta da legge l'unico attendibile a cui è risultato già negativo una settimana fa, non avendo i tempi matematici prima di domenica non intende scendere in campo domenica contro il Santa Maria. Nel frattempo tutti i suoi tesserati si sottoporranno al test rapido per maggior sicurezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA