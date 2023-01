Rieti, scuole aperte mercoledì 25 gennaio ma invito alla prudenza negli spostamenti

RIETI - Riaprono le scuole a Rieti, mercoledì 25 gennaio, dopo la chiusura di due giorni per la neve.

"Mercoledì 25 gennaio scuole aperte - indica il Comune di Rieti. - Nella notte prosegue lo spargimento di sale. Il Coc raggiungibile in reperibilità per segnalazioni di criticità.

L'amministrazione comunale proseguirà anche questa notte nell'azione di spargimento sale sulle strade cittadine. Saranno impegnati operatori del Magazzino comunale e di Asm. Le scuole domani, mercoledì 25 gennaio, saranno regolarmente aperte mentre il Centro Operativo Comunale continua ad essere in reperibilità, per segnalazioni di eventuali situazioni di criticità, al numero 0746287215.

Si invita comunque, anche per la giornata di domani, ad utilizzare la massima prudenza alla guida. L'amministrazione comunale, infine, ringrazia ogni singolo operatore impegnato ormai da ore, giorno e notte, ad assicurare le migliori condizioni possibili per la viabilità e la sicurezza".