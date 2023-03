Monte Livata, caduti 60 centimetri di neve: riaprono le piste da sci

Riaprono da venerdì (3 marzo) mattina le piste da sci di Monte Livata, la montagna di Roma Capitale, unica stazione sciistica dell’area metropolitana, che si trova a nord est di Roma, nel Parco regionale dei Monti Simbruini, vicino la città di Subiaco.

Dopo la chiusura di domenica scorsa a causa della pioggia battente e del caldo che avevano drasticamente ridotto il manto nevoso, nei giorni scorsi è caduta altra neve e il termometro è tornato sotto lo zero termico. E così la 2001, la società che gestisce gli impianti ha deciso di riaprire le piste di discesa di Monna dell’Orso ma sarà fruibile anche il circuito tricolore dello sci nordico a Campo dell’Osso e il family park ma questo spazio innevato, amato da famiglie e bambini apre solo il sabato e la domenica.

“In due giorni sono caduti oltre 60 cm di neve – spiega Diego Checchi, responsabile tecnico della 2001 - il manto nevoso battuto sulle piste di discesa della Monna è di circa 40 cm, la neve è ottima per una bella sciata e questa notte il termometro è andato a meno 4 gradi. Le piste resteranno aperte tutti i giorni”.

Naturalmente il ritorno della coltre bianca caduta abbondantemente la notte scorsa ha fatto tornare il sorriso ai maestri di sci che domenica scorsa erano stati costretti ad annullare le lezioni di sci alpino e snowboard e a rimandare a casa gli sconsolati sciatori.

“Purtroppo questo stop di cinque giorni non ci voleva – dice Cristiano Orlandi , istruttore federale e maestro di sci – ma il ritorno del caldo e la pioggia avevano rovinato il manto nevoso e non c’erano più le condizioni di sicurezza per poter sciare. Adesso con la neve caduta e quella che c’era, tutte le piste della Monna sono praticabili e sarà possibile recuperare le lezioni annullate”. Una Livata dove la stagione sciistica è partita a gennaio inoltrato, quella precedente prima di Natale ma i maestri sono comunque soddisfatti.