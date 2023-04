Rieti, un'oca in difficoltà raggiunge la scuola Minervini: soccorsa e affidata per le cure a Poggio San Lorenzo

RIETI - Si sa che per gli studenti di ogni ordine e grado ogni circostanza è potenzialmente valida per non andare a scuola o entrare in ritardo. Ma, nella scorsa mattinata, non è stato proprio così e a creare attimi di divertito scompiglio è stata la presenza di un volatile di grosse dimensioni atterrato, poco prima dell’ingresso a scuola dei giovani studenti, nell’area interna della scuola Minervini di Rieti. A creare allarme la circostanza che l’animale, non riuscisse a volare né a prendere il decollo per allontanarsi. Subito un’immediata mobilitazione di massa - come ormai sempre più spesso capita nei confronti degli animali - che, poco tempo dopo, ha portato sul posto il personale veterinario dell’Asl di Rieti che ha accertato l’effettiva difficoltà del volatile, non proprio un uccello ma una grossa oca, probabilmente “migrata” dal fiume Velino in zona Ponte Romano, fino al plesso scolastico. Una volta recuperata è stata poi affidata, come sempre in questi casi, al personale del parco sabino di Poggio San Lorenzo in attesa di essere curata e rimessa in libertà.