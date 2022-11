Back to School Real Sebastiani, successo del progetto anche alla Sisti e alla Minervini

RIETI - Prosegue senza sosta il tour del Real Sebastiani Rieti nelle scuole della nostra città, dando ulteriore seguito al progetto “Back to School” che da un mese ormai sta riscuotendo il consenso degli alunni dei diversi gradi di studi. Venerdì è stata la volta degli alunni che frequentano la primaria della “Luigi Minervini” e quelli un po’ più grandi dell’adiacente secondaria della “Basilio Sisti”.

In entrambi i casi, ad accogliere la delegazione amarantoceleste capitanata dal Dt Marcello Chiodoni, il Gm Anna Elisa Pace, il team manager Mauro Angelucci e gli atleti Simone Tomasini, Zdravko Okiljevic, Alen Nuhanovic, Alessandro Paesano, Gianluca Frattoni e Lorenzo Piccin, è stata la dirigente scolastica del plesso Annarita Pompei e le insegnanti che in quel momento erano in servizio.

Entusiasmo alle stelle, come sempre, quando è arrivato il momento delle domande e subito dopo quando i ragazzi della prima squadra hanno sfoderato i palloni da basket sfidando un po’ tutti al tiro. Poi sorrisi, gadget, selfie e autografi hanno fatto il resto e per Tomasini e compagni l’affetto e l’apprezzamento degli studenti ha raggiunto livelli altissimi.

Il Real Sebastiani Rieti, che per l’occasione ha consegnato alle due scuole un gagliardetto ufficiale, ringrazia per l’ospitalità e si ripromette di tornare a trovare sia gli alunni della Minervini, che quelli della Sisti in un secondo appuntamento, così come capiterà per le scuole già visitate.