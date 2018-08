di Samuele Annibaldi

RIETI - Dopo la comunicazione dei sindacati della Scuola con cui sono stati resi noti i numeri sulle immissioni in ruolo del personale docente e Ata per l’anno scolastico 2018/19 mancava solo di conoscere il calendario delle convocazioni da parte dell’Ufficio scolastico regionale e di quello di Rieti per procedere alle nomine in ruolo. Le date sono state rese note ieri sera da Luciano Isceri, segretario provinciale dello Snals. Ci saranno diverse giornate di agosto in cui il personale è chiamato a recarsi all’Ufficio...