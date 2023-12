Rieti, imprese e responsabilità degli amministratori con la Scuola Forense

RIETI - La Scuola Forense di Rieti, col patrocinio di Federlazio, parlerà di imprese e di responsabilità degli amministratori nel Convegno di domani, 15 dicembre, a Rieti presso la sala dei Cordari (via Arco dei Ciechi) alle 15.

Sarà l’occasione per discutere con i vari relatori della responsabilità degli amministratori di società, sia per quanto riguarda la responsabilità nella gestione della crisi d’impresa nonché di quella penale derivante dal D.Lgs231/2001.

I temi. “Responsabilità sempre più stringenti nei confronti degli amministratori di società – spiega il Direttore della Scuola Forense, avvocato Cristian Baiocchi - soprattutto durante la crisi d’impresa, quando la strada della legalità non lascia spazio a margini di errori. Gli amministratori di società, oggi, sono gravati da obblighi e responsabilità che non consentono più una gestione d’impresa priva di competenze specifiche ad ampio raggio”. Fanno eco le parole di Martina D’Ambrogio, avvocato e componente del Direttivo della Scuola Forense “Da qui la necessità di organizzare una giornata di studio – dice l’avvocato D’Ambrogio la quale modererà l’evento- volta ad analizzare al meglio la normativa vigente in materia e cercare di avere gli strumenti necessari al fine di fornire alle imprese e agli amministratori un concreto e valido supporto”.

Le novità

“Il 2023 – aggiunge poi l’avvocato Baiocchi – è stato un anno particolarmente significativo. Con la Riforma Cartabia, sotto l’egida di una maggior efficienza della giustizia, sono state introdotte, in blocco, numerose novità processuali.

Da ultimo, infine, con la Riforma Roccella, entrata in vigore solo qualche giorno fa, il Legislatore è intervenuto nuovamente per modificare il Codice Rosso, introducendo una serie di novità processuali, con il dichiarato fine di contrastare la lotta contro la violenza di genere. Per far fronte a tali esigenze formative, la Scuola Forense di Rieti ha offerto ai propri iscritti ben 83 crediti formativi, al cospetto dei 15 obbligatori. Un risultato importante, che è stato possibile soltanto grazie alla dedizione e sagacia dei consiglieri del Direttivo, gli avvocati Alessandra Di Loreto, Romina Giovanrosa, Patrizia Schifi, Martina D’Ambrogio, Francesco Tavani e Patrizio Mercadante, ai quali va il mio personale e sentito ringraziamento”. Al convegno di domani interverranno come relatori Giampaolo De Simone (commercialista e revisore legale, vicepresidente della Commissione Odcec di Roma sulla fiscalità e federalismo fiscale degli enti locali), Regina Proietti (avvocato e professore di diritto commerciale e fallimentare presso l’Università degli studi “Roma Tre) e Francesco Cottone (Giudice del Tribunale di Roma, XIV Sez. Civile). Modera l’incontro l’avvocato Martina D’Ambrogio.