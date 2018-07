di Samuele Annibaldi

RIETI - Novità di rilievo per il pianeta scuola e, in particolare, per il personale Ata, i lavoratori che svolgono mansioni amministrative, tecniche e ausiliarie negli istituti. Per l’anno scolastico 2018/2019 si potrà far conto di 60 unità in più in tutta la provincia. Una dotazione organica buona, ma non del tutto soddisfacente per i sindacati. A renderla nota è stato il segretario provinciale dello Snals di Rieti, Luciano Isceri, che in una nota ha diffuso le risultanze dell’incontro tra il...