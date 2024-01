​Stipendi docenti, aumenti in arrivo con le nuove aliquote Irpef, i conguagli e l'ex bonus Renzi: di quanto e a chi spettano

Stipendio più alto per i professori e il personale Ata, mentre si è sbloccato il pagamento degli insegnanti precari. Il mondo della scuola sta per vedere buste paga più pesanti, grazie alle nuove aliquote Irpef, i conguagli fiscali e il previsto rinnovo del contratto nazionale. Gli insegnanti precari sono stati pagati dopo mesi di ritardo dal 18 gennaio e l'operazione ha riguardato tutti i mesi arretrati del 2023, compresi gli emolumenti del mese di dicembre che sono stati autorizzati dalle scuole. Vediamo però nel dettaglio cosa cambierà per la busta paga della scuola in questi mesi.

Statali, riduzione dei dirigenti: così si possono assumere i super-esperti da inserire nella “quarta” area