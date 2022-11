Sono iniziati i lavori dell'Anas per il rifacimento di Ponte Badino, per questo la Pontina è chiusa alle porte di Terracina. Nel video il percorso alternativo per chi arriva da nord e per chi arriva da sud.

Qui l'articolo completo: Lavori a ponte Badino, chiusa la Pontina alle porte di Terracina: ecco i percorsi alternativi