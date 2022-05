I fidanzati nell'Ucraina in guerra. La storia di 10 km di distanza tra i due diventati 3.700

Era semplicemente un cammino di 10 minuti dalla posizione di Serhi Belyaev nella colonia di Tsyrkuny fino alla posizione della sua fidanzata a Kharkiv, la seconda città dell’Ucraina. Una rapida rotazione in direzione ovest collegava Soborna Street, sull’autostrada E40 collegata all’autostrada Lesia Serduika, e sarebbe arrivato lì. Tutto questo, finché non è arrivata la guerra.



Il 24 febbraio ci sono volute poche ore perché le forze russe entrassero nel villaggio di Belyaev, mentre avanzavano verso Kharkiv, la città ucraina più vicina al confine russo. Per Belyaev, la linea del fronte si è interposta all’improvviso tra lui e la sua ragazza, Nataliy Drozd di 28 anni, e i suoi genitori. La Lesia Serduika non era più la strada familiare che portava in città, ma una terra di nessuno impraticabile. Belyaev era tagliato fuori, preoccupato per la madre malata, Galina di 66 anni, e per la fidanzata terrorizzata dalla guerra. Poi Belyaev ha avuto un’idea, come una scommessa. Ci ha riflettuto, l’ha inizialmente scartata e poi ha deciso. Avrebbe sostituito i pochi minuti di viaggio che di solito impiegava con un giro di ben 3.700 chilometri per aggirare le zone dei combattimenti: un’odissea, ma alla fine è arrivato.