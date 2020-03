RIETI - Si è conclusa l’azione di intervento straordinario dell’Ater di Rieti finalizzato a migliorare le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi collettivi, come da direttive dell’assessore regionale alle Politiche abitative del Lazio, Massimiliano Valeriani.



Su indicazione del Commissario Straordinario Giancarlo Cricchi, la Direzione Generale dell’Ater della Provincia di Rieti si è immediatamente attivata mettendo in campo un’azione di sanificazione e igienizzazione che è stata portata a termine in oltre 150 immobili di proprietà su tutto il territorio provinciale, per un totale di 529 scale interessante con i relativi androni e parti comuni, di cui 223 nella Città di Rieti e 306 nel territorio provinciale.



