RIETI - Convegno ecclesiale Diocesano “In Cristo pietre vive”, in programma sabato 22 settembre presso il Palazzetto dello Sport a Passo Corese. Organizzato e voluto dal Vescovo Ernesto Mandara, a capo della Diocesi Sabina Poggio Mirteto, l’evento vuole coinvolgere tutti laici in ciò che riguarda la loro identità e formazione, sottolineando l’importanza del loro specifico ruolo all’interno della Chiesa.“Non possiamo permettere che restiate semplici spettatori di ciò che riguarda la vostra vocazione e missione, né dei meri esecutori di disposizioni calate dall’alto, ma ognuno si senta protagonista impegnato in prima linea nel riscoprire il proprio ruolo nella Chiesa. Questo si potrà realizzare in primis attraverso l’ascolto reciproco ed il lavoro condiviso, ma soprattutto con la disponibilità a mettersi in gioco e a scommettere in una Chiesa che mostra il suo volto autentico quando diventa espressione della varietà e ricchezza dei carismi”. È questo l’invito che il Vescovo Mandara ha rivolto ai circa 800 fedeli che parteciperanno all’appuntamento ecclesiale.Ci saranno catechesi, laboratori, momenti di preghiera e animazione per i bambini. A conclude la giornata si svolgerà la seconda edizione del contest di Cristian music “InCanto”, che permette a tutti i giovani di esprimere la propria fede attraverso la musica. Il tema proposto per la seconda edizione è il dono. Nessuno è anonimo, ciascuno è un dono per la comunità: tutti formiamo e costruiamo la Chiesa, tutti siamo uguali agli occhi di Dio. “Vi invito a prendere sul serio questo appuntamento e a partecipare numerosi all’intera giornata, che sarà impegnativa ma - con il prezioso contributo di tutti - porterà senz’altro frutti buoni alla nostra Chiesa Sabina”, ha concluso Mandara.