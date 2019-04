© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino., per la stagione di teatro contemporaneo, al Teatro Potlach alle 17 per la stagione di teatro ragazzi, «Un soldatino di stagno», nuova produzione della Compagnia abbruzzese Ti effeu.Sabina in prima fila, la kermesse che vede la direzione artistica di Paolo Di Reda, propone per il weekend 8 film e uno spettacolo teatrale. In quest’ultimo, alle 18.30 di oggi a, al teatro comunale, l’attrice Francesca Ritrovato, accompagnata dal musicista Fabio Macagnino, presenta il suo testo «Una spina nella carne», spettacolo che parte da una ricerca sugli ospedali psichiatrici. Per il cinema i film in cartellone si comincia alle 18 alla sala Elpidio Benedetti di, con la prima proiezione in Sabina di «Cold War» del polacco PawelPawlikowski. Alle 18 a, sullo schermo la commedia «Ti presento Sofia» e, a, «Il mistero della casa del tempo». A chiudere il weekend sarà, alle 18.30, al convento San Paolo, con «Robin Hood - L’origine della leggenda».Oggi alle 17.30, la compagnia teatrale reatina Dimà Smettemo, al Palladio di, in via Fratelli Sebastiani 23, propone il progetto artistico «www.marrapi.tu». Regia di Anna Rita Caroselli.