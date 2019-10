LA CRONACA

Frasso Sabino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Frasso Sabino vince al debutto in casa, sconfitto il Pamphili 27-25. Le due squadre hanno dato vita a un bella partita, migliore in campo Mazzoli non solo per i quattro calci piazzati ma anche per l'ottimo lavoro come mediano di mischia.Il Frasso parte subito all'attacco e al 2' C/P calcio piazzato messo a segno da Mazzoli. Frasso 3 * Pamphili 0Al 10' il Frasso si ripete con un altro c/p segnato dal solito Mazzoli. Frasso 6 - Pamphili 0Al 20' uno svarione della difesa permette al Pamphili di andare in meta trasformata. Frasso 6 - Pamphilio 7Al 24' ancora il Pamphili in meta Frasso 6 - Pamphili 12Al 30' c/p del Frasso con Mazzoli Frasso 9 - Pamphili 12Al 38' c/p del Frasso sempre Mazzoli Frasso 12 - Pamphili 12Nel secondo tempo al 5' meta di mischia trasformata da Mazzoli . Frasso 19 - Pamphili 12Al 10' c/p del Pamphili. Frasso 19 -Pamphili 15Al 22' meta trasformata dal Pamphili. Frasso 19 - Pamphili 22Al 26' c/p del Frasso con Mazzoli Frasso 22 - Pamphili 22Al 30' c/ del Pamphili. Frasso 22 - Pamphili 25Al 40' meta del Frasso con Ciccaglioni.: Andolina, Palmieri, Usai M., Zuccari, Antonini, Pariboni, Mazzoli, Petroselli, Simeoni, Di MAio, Robustelli, Di Giovanni, Marconi, Usai G., Tancredi, Llactahuaman Tito, Statuti, Vagni, Ciccaglioni, Giovannini, Herghilijiu, Di Claudio