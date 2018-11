Ultimo aggiornamento: 14:44

RIETI - La foto parla da sola. Un materasso abbandonato sul prato della rotatoria di piazza Marconi, davanti a Porta Cintia.La foto è stata scattata questa mattina poco dopo le 7 da un cittadino che l'ha poi postata sul proprio profilo facebook e succesivamente segnalata a Il Messaggero.Un segnale purtroppo inequivocabile dello stato di degrado e decadenza che si riesce a toccare in città. Il materasso è stato ora rimosso e portato allo smaltimento.C'è però da chiedersi come sia finito nella rotatoria, chi lo ha abbandonato e possa averlo fatto senza che nessuno se ne sia accorto? Il messaggio che passa è infatti che, in questa città, tutto è possibile e lecito.Più che una risposta di pancia e dettata dalle emozioni da parte delle istituzioni preposte, sarebbe necessaria da parte di tutti gli organi preposti una seria e approfondita riflessione. Così, tanto per non compiere altre scempiaggini.