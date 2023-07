Rotary Club Rieti - Premio Rotaract, le borse di studio per le tesi di laurea ad Ambra Russo e Federico Formichetti

RIETI - In una toccante cerimonia alla presenza di numerosi soci e ospiti presso il Grand Hotel Quattro Stagioni, si è svolta la consegna del premio tesi di laurea Rotary Club Rieti - Premio Rotaract. Quest’anno i prestigiosi riconoscimenti sono stati assegnati dal sodalizio reatino ai dottori Ambra Russo e Federico Formichetti.

Ad Ambra Russo per la Tesi di Laurea: “L'evoluzione del paesaggio fisico e antropico dell'area urbana di Rieti”con la seguente motivazione: «La Tesi ha considerato un argomento di elevato interesse per la Città di Rieti. Gli argomenti sono stati trattati in modo ampio, bene articolato e curato. La bibliografia è dettagliata ed esaustiva per i vari argomenti trattati. In sintesi, si tratta di un ottimo lavoro, ben calibrato e certamente di grande interesse per la collettività».

A Federico Formichetti per la tesi di Laurea: “Quarantadue gradi Nord - Dodici gradi Est.

Un prototipo di rifugio ecologico per la rete dei cammini”, con la seguente motivazione: «La tesi dimostra uno studio approfondito delle particolari problematiche dell'opera che sono state sviluppate con rigore scientifico ed interessanti soluzioni tecnico-funzionali tenendo in considerazione l'aspetto, sempre più attuale, relativo all'utilizzo di un'architettura sostenibile sia sotto l'aspetto energetico che ecologico. Il risultato finale è un'opera in linea con i tempi, funzionale e non difficile da realizzare».

Il presidente del Rotary Club Rieti Marco Faraglia ha consegnato gli attestati e le due borse di studio ai vincitori con l’augurio che possa essere solo il primo passo di una brillante carriera.