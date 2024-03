Grandi eventi 2026/2027: prima riunione in Comune tra capigruppo maggioranza e minoranza

RIETI - Giovedì 28 marzo, su impulso del Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, si è riunito il gruppo di lavoro che costituirà successivamente la Commissione grandi eventi 2026/2027.

All’incontro, al quale hanno preso parte anche gli assessori alla cultura Letizia Rosati e a sport e turismo Chiara Mestichelli, hanno partecipato Matteo Carrozzoni (in rappresentanza del gruppo di Fratelli d’Italia), Alberta Paris (Forza Italia), Giovanni Grillo (Lega Salvini Premier), Franco Evangelista (Gruppo Misto), Angelo Raimondi (Rete Civica con Daniele Sinibaldi), Alessio Angelucci (Verde è Popolare), Emiliana Avetti (Pd Progressisti), Carlo Ubertini (Psi-Rieti in Salute-Nome Officina Politica), Elena Leonardi (Rieti Città Futura), Gabriele Bizzoca (T’Immagini). Assenti all’incontro i gruppi IoCiSto, Udc e Per il Bene Comune.

La riunione di ieri fa seguito all’invito lanciato dal Sindaco nei giorni scorsi in Consiglio comunale ad istituire una commissione ad hoc che lavori insieme al primo cittadino e all’organo esecutivo nella strutturazione dei grandi eventi che riguarderanno la Città di Rieti, in particolare nel biennio 2026/2027 e, cioè, i Campionati Europei Under 18 di atletica nel 2026, la Capitale della Cultura 2026 con il dossier condiviso con L’Aquila e i Mondiali di Volo a Vela del 2027.

«Credo che appuntamenti di tale portata meritino una collaborazione diffusa e lontana dalle schermaglie politiche – ha spiegato il Sindaco Daniele Sinibaldi – Siamo convinti della necessità di una collaborazione continuativa e approfondita da parte dell’intero consiglio comunale sia perché riteniamo che questi eventi sanciranno una svolta in termini di apertura della Città e di nuove occasioni di sviluppo economico, sociale e culturale, sia perché vogliamo che Rieti venga messa al riparo da errori e mancanze organizzative che purtroppo si sono verificate in passato.

Apprezzo molto l’adesione dei gruppi consiliari che hanno risposto all’invito e credo che questo possa essere un bel messaggio per tutta la cittadinanza che deve sentirsi unita e partecipe di questa stagione che ci apprestiamo a vivere».

Tra gli interventi quello di Carlo Ubertini che ha sottolineato la convinta adesione al gruppo di lavoro invitando a dotarlo di una strutturazione e di uno status formale. Elena Leonardi condividendo la necessità di istituire una commissione di carattere istituzionale, ha ribadito la volontà del gruppo di lavorare insieme affinché tali eventi riescano nel migliore dei modi. Avetti, esprimendo il consenso della propria formazione, ha invitato la nascente commissione a lavorare soprattutto nell’ottica di mettere a sistema una serie di realtà e di eventi che non devono sovrapporsi e ostacolarsi. Bizzocca ha evidenziato la bontà dell’iniziativa, sottolineando l’importanza della commissione in funzione di proposta e confronto con i comitati organizzatori dei vari eventi. Evangelista ha segnalato la necessità di creare un forte raccordo tra il lavoro che verrà compiuto dalla commissione e la cittadinanza. Angelucci ha sottolineato l’aspetto pedagogico della commissione che può aiutare il tessuto cittadino ad aprirsi a nuove opportunità e a collaborare in tal senso.

Questo primo incontro, dopo le relazioni degli assessori Letizia Rosati e Chiara Mestichelli, si è concluso con l’accordo a convocare a breve un nuovo appuntamento con il Presidente del Consiglio Comunale Claudio Valentini finalizzato a stabilire le modalità di istituzione della nascente commissione grandi eventi.