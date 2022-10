Capigruppo, riconferme e nuovi equilibri: da Ronzulli a Lollobrigida

Insediati i presidenti di Camera e Senato, i neoletti hanno dichiarato la propria appartenenza ai rispettivi gruppi parlamentari, il porssimo passo è l’elezione dei capigruppo che saliranno al Colle per le consultazioni col Capo dello Stato. In quasi tutti i partiti la situazione sembra ben definita, tra conferme (Malpezzi e Serracchiani per il Pd e anche la Lega non cambia e conferma Molinari e Romeo). Negli altri partiti invece ci sono nuovi equilibri.