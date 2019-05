© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Autorizzazione all’accensione degli impianti di riscaldamento dal 20 al 26 maggio per massimo 7 ore giornaliere."Visto il D.P.R. 16 aprile 2013 n.74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari” - spiega una nota del Comune di Rieti - e considerate le previsioni meteo che indicano temperature minime al di sotto della media stagionale per i prossimi giorni, in particolare nelle ore mattutine e serali e che questa situazione ambientale può provocare disagio alla popolazione, in particolar modo ai bambini e agli anziani, il Sindaco di Rieti Antonio Cicchetti ha autorizzato l’accensione degli impianti termici di distribuzione ed utilizzazione del calore dal 20 maggio al 26 maggio 2019 per una durata massima giornaliera di sette ore".