Speraggio, tutto pronto per l'accensione delle 60mila luci dell'abete di Natale a Roma. La videodiretta

Conto alla rovescia alle battute finali: è tutto pronto in piazza Venezia per l'accensione delle luminarie dell'albero di Natale targato Netflix che da questa sera colorerà la piazza. A premere il bottone che illuminerà Speraggio sarà la sindaca Virginia Raggi.











E mentre molti romani e turisti sono già accorsi nella piazza transennata per l'occasione, in quattro aree alberate (sotto l'Ara Coeli, a fianco dei mercati di Traiano, sotto le scale di San Pietro in Carcere e nel parchetto tra Vittoriano e Palazzo Venezia) prosegue il lavoro di altrettanti operatori del dipartimento capitolino Ambiente. L'obiettivo è quello di impedire agli storni di venire a nidificare sugli alberi di piazza Venezia. Per farlo gli operatori utilizzano un megafono che emette «Il grido d'angoscia», un suono con il quale gli uccelli esprimono il pericolo.



«Cosi impauriti non vengono a fare il nido qui», spiegano. L'operazione avviene da cinque giorni al crepuscolo: «Tra le 16.45 e le 17.15 - spiega uno dei quattro dipendenti capitolini perchè è il momento in cui gli storni tornano al nido per dormire. È fondamentale allontanarli prima che arrivino, sennò poi è molto più difficile portarli via». La situazione comunque è sotto controllo garantisce: «È stato un lavoro davvero complesso, quando siamo arrivati martedì ci siamo messi paura per gli uccelli che c'erano, ma adesso non ce n'è più quasi nessuno».

