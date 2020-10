Iniziati i lavori di ripavimentazione delle strade a Rieti e frazioni. Emili: «Impegno senza precedenti»

RIETI - Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade di Rieti per i quali l’Amministrazione comunale ha stanziato 1 milione e 700mila euro circa.

«Mettiamo in campo un investimento senza precedenti nella realizzazione dei guard rail, nella ripavimentazione della rete viaria cittadina e nelle altre opere funzionali anche alla salvaguardia dei fruitori – dichiara l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Rieti, Antonio Emili - Ai 900.000 euro che la giunta Cicchetti aveva già destinato in passato alla ripavimentazione delle strade si aggiungono, dunque, risorse per ulteriori 1.700.000 euro, per un ammontare totale di € 2.600.000 destinati dall’assessorato ai lavori pubblici alla guerra alle buche e all’opera tesa a restituire dignità a sicurezza alle arterie di accesso alle frazioni, alle periferie e al centro della città di Rieti. L’investimento milionario nel rifacimento delle strade – conclude l’assessore Emili – testimonia l’importante sforzo profuso dall’Amministrazione comunale, anche per la via segnata dalle delibere di attuazione della legge sulla Rigenerazione urbana, al fine di eliminare ogni residua sacca di degrado del tessuto urbano, promuovendo, al contempo, un’azione di riqualificazione e di rilancio del nostro territorio».

