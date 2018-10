© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La decima tappa di “Rieti ricicla e ti fa bella” di sabato 13 ottobre ha fatto registrare il record assoluto per numero di cittadini e quantitativi raccolti in una sola giornata, confermando il grande apprezzamento che i reatini riservano a questa iniziativa voluta da Asm per agevolare il corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti e speciali."17.260 kg il quantitativo totale dei rifiuti raccolti presso l’isola ecologica itinerante - spiega una nota di Asm - ubicata al parcheggio del cimitero comunale, postazione fruibile e facilmente raggiungibile; 307 i cittadini che a fronte del conferimento dei rifiuti domestici hanno ricevuto il consueto buono sconto del 10% da utilizzare per l’acquisto di prodotti di dermocosmesi presso le farmacie Asm.Nel dettaglio, i quantitativi raccolti sabato 13 ottobre sono stati: Kg 3.800 ingombranti, Kg 4.960 legno, Kg 1820 metallo, Kg 1.140 Raee Raggruppamento R1 (frigoriferi, congelatori ecc), Kg 2.720 Raee Raggruppamento R2/R4 (grandi bianchi: lavatrici, scaldabagno, piccoli elettrodomestici ecc), Kg 1.920 Raee Raggruppamento R3 (televisori), Kg 900 materiali inerti.Prossimo appuntamento con “Rieti ricicla. E ti fa bella”, sabato 10 novembre presso il parcheggio del Campo Scuola "Raul Guidobaldi”.