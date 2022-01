Covid, 30 ricoverati al de Lellis di cui 3 in terapia intensiva

RIETI - Campagna vaccinale antiCovid-19 Asl Rieti: raggiunte le 262.492 somministrazioni eseguite sul territorio della provincia di Rieti.

60.000 sono le somministrazioni in terza dose, mentre i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale primario raggiungono quota 101.000.

Le prime dosi hanno superato il tetto delle 103.000 somministrazioni (103.022).

Tamponi: ieri, lunedì 24 gennaio, sul territorio della provincia di Rieti sono stati eseguiti 3.546 tamponi per la ricerca del virus da Sars CoV-2 che portano il totale dei tamponi a quota 223.446.

Ricoveri Covid: attualmente presso il presidio ospedaliero di Rieti sono ricoverati 30 pazienti. 6 in UDI, 21 in Malattie Infettive e 3 in Terapia Intensiva.