RIETI - Dispiegamento di personale e mezzi di carabinieri, polizia e vigili del fuoco in queste ore in via Velinia per un tentativo di suicidio nelle acque del fiume Velino.

Le ricerche della persona sono scattate nel pomeriggio di oggi dopo la segnalazione da parte dei familiari che non avevano avuti più contatti dal giorno precedente. Da quanto appreso il soggetto sarebbe stato al momento individuato.