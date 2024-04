Si tuffa in un fiume ghiacciato per salvare il suo cane, ma non riesce più a risalire: 45enne ritrovata morta dopo 3 mesi abbracciata all'animale

Si è buttata in un fiume ghiacchiato per salvare il suo cane, poi, dopo tre mesi di ricerche, è stata ritrovata morta. Con lei, ancora in braccio, anche il suo animale. La triste storia arriva dal Montana, negli Stati Uniti, dove Amanda Richmond Rogers - infermiera di 45 anni - si trovava insieme al marito per celebrare il loro 18esimo anniversario di matrimonio.

La tragedia

Doveva essere un momento di relax, una giornata da ricordare. Invece in pochi minuti l'anniversario di matrimonio di Amanda Richmond e di Brian Rogers si è trasformato in una tragedia.

In compagnia dei loro cani, i due stavano facendo una passeggiata lungo il fiume North Fork Eagle, in Montana, quando uno di essi è finito nell'acqua ghiacciata. Come riportato dal "Daily Mail", nel tentativo di recuperarlo, l'uomo si è tuffato nel fiume, senza però riuscire a trovarlo. Disperata, la moglie ha provato a fare lo stesso, non riuscendo però più a risalire. «Sapevo dall'espressione sul suo viso che sarebbe andata a salvare il nostro cane. Le ho detto di non entrare, ma una volta che è stata sotto il ghiaccio, è scomparsa», ha raccontato il marito ad "Anchorage Daily News".

Una scomparsa, quella di Amanda Richmond, durata oltre tre mesi. Poi, dopo settimane e settimane di ricerche, la terribile notizia che tutti purtroppo immaginavano: la donna era morta, e con lei il suo cane Groot. Avvistate da un passante, le due vittime sono state ritrovate abbracciate. «Mia moglie amava i suoi cani quasi quanto i nostri figli, erano la nostra famiglia. Lei non è intervenuta per salvare "solo un cane", ma per lei era un membro della famiglia», ha detto il marito.

La vittima

45 anni, un lavoro da infermiera, madre di quattro figli, felicemente sposata da 18 anni. Questa era Amanda Richmond, l'americana morta nel fiume North Fork Eagle. «La mamma lascia questa terra senza rimpianti», ha detto il figlio Leif. «La mamma era una persona così unica e speciale che Dio non vedeva l'ora di vederla in paradiso, e non lo biasimo», ha aggiunto Liam, l'altro figlio adolescente. Il piccolo Bodhi, 10 anni, ha poi detto: «Avrebbe dato a papà, ai suoi figli e ai suoi cani qualsiasi cosa al mondo, non pensava a se stessa». Infine August, l'altro figilio adolescente, ha aggiunto: «Riunirsi per far luce su questa situazione oscura le farebbe venire le lacrime agli occhi: non guarderemo quanto tempo non abbiamo passato con lei, ma tutto il tempo che abbiamo passato».