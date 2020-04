RIETI - Le amministrazioni di Fara Sabina e Montelibretti si accordino per andare incontro alle esigenze dei pendolari: parcheggio gratuito anzitutto. L’invito arriva dal gruppo consiliare Fara bene comune insieme alle forze del centrosinistra farense Articolo 1, Partito comunista italiano, Partito democratico, Partito socialista e Sinistra italiana, all’indomani della comunicazione dell’avvio del restyling dello scalo ferroviario di Fara Sabina.

«La stazione riceverà una ristrutturazione completa. Gli interventi, oltre a renderne migliore l’aspetto, prevedono l’eliminazione delle barriere architettoniche, la riqualificazione degli spazi esterni con la possibilità per i comuni di predisporre parcheggi bici e punti bike sharing. Questo grazie ai fondi stanziati dal gruppo Ferrovie dello stato spa, nell’ambito del protocollo sottoscritto con la Regione Lazio per migliorare l’offerta del trasporto pubblico»

Una boccata d’ossigeno per il trasporto pubblico e per le strutture che lo rappresentano che, a detta dei partiti del centrosinistra farense, deve essere colta dalle amministrazioni locali.

«Questi interventi rappresentano un’opportunità sia per rispondere alle nuove esigenze dell’utenza derivanti dall’emergenza del coronavirus, sia per aiutare il rilancio di un settore fondamentale per il rilancio dell’economia del nostro paese. Ci auguriamo, infine, che anche le due amministrazioni comunali di Fara in Sabina e Montelibretti vogliano finalmente venire incontro alle esigenze dell’utenza, realizzando tutte quelle opere di necessarie per la fruizione dell’area della stazione, con l’impegno che il parcheggio della stazione continui ad essere gratuito per i pendolari».

