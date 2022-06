Rieti, il sostituto procuratore Maruotti al Tg2 sul Referendum

RIETI - "Cinque quesiti sulla giustizia". Il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rieti, Rocco Gustavo Maruotti, su Rai2 nel salotto di "Tg2 Post", condotto dalla giornalista Manuela Moreno con il direttore Gennaro Sangiuliano. Un dibattito acceso e vivace scandito dal conto alla rovescia dei 60 secondi a disposizione per ogni intervento in cui il magistrato del palazzo di giustizia reatino e membro del Comitato direttivo dell'Associazione nazionale magistrati (Anm) ha ribadito con fermezza le ragioni del "no" al referendum sulla riforma della giustizia in un dibattito che ha visto tra gli ospiti anche la parlamentare Anna Rossomando (Partito democratico), l'onorevole Luciano Nobili (Italia viva) e il segretario del Partito radicale, Maurizio Turco. Una serrata parentesi nell'ambito della campagna referendaria in attesa del voto del 12 giugno prossimo in cui sono state esposte le motivazioni del "sì" e del "no" alla riforma della giustizia. Uno scambio di idee, prospettive e opinioni sui cinque quesiti del referendum abrogativo (riforma del Csm, valutazione dei magistrati, separazione delle carriere, custodia cautelare e abolizione decreto Severino) in cui il magistrato reatino ha ribattuto il suo "no" rispetto ad ogni punto finito sul tavolo del confronto politico-giudiziario di Rai2. Verdetto finale affidato dunque alle urne, sempre che si raggiunga il quorum.