RIETI - Cresce del 19 per cento il numero delle denunce per reati nel Reatino. La fotografia sull'indice di criminalità è quella annuale scattata da Il Sole 24 Ore. Si tratta, a livello percentuale, del dato maggiore in Italia.



Restano su livelli bassi i valori assoluti, purt in aumento. Ad esempio, per le rapine, Rieti è al quart'ultimo posto, con un caso ogni 100mila abitanti, ma anche una crescita dell'8,3 per cento. © RIPRODUZIONE RISERVATA